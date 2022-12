Genk investeert 900.000 euro in nieuwe accommodatie van Hockeyclub Genk: “Hockey is niet meer weg te denken uit de stad”

GenkStad Genk investeert 900.000 euro in de nieuwe accommodatie van Hockeyclub Genk, die op Kolenspoor Noord in Zwartberg zal gebouwd worden. De club heeft in vijf jaar tijd bijna 300 leden extra aangesloten en is daarmee een van de snelst groeiende sportverenigingen van de stad.

De bouw van de nieuwe accommodatie, die in februari van start gaat, heeft een totale projectkost van zo’n 1,3 miljoen euro. Naast Stad Genk zal ook de Vlaamse overheid een bijdrage van 188.000 euro leveren. De overige kosten zijn voor de rekening van de hockeyclub. “We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om het sportaanbod te versterken,” weet schepen van Sport Kathleen Parthoens (CD&V). “In Genk kan je haast niet meer naast het hockey kijken. Het ledenaantal blijft maar stijgen en bijna alle ploegen spelen ondertussen op competitieniveau.”

Hockey Genk telt intussen bijna 300 leden.

Hockeyclub Genk heeft sinds zijn oprichting in 2017 bijna 300 leden kunnen aansluiten en is daarmee een van de snelst groeiende clubs in de stad. “De Vlaamse Hockey Liga stelde vast dat er in regio Genk nog een groot gebrek aan hockeyclubs was”, vertelt voorzitter. “We zijn toen met een aantal enthousiaste ouders lessen gestart voor onze kinderen, wat in 2017 uitgroeide tot onze eigen Genkse hockeyclub.”

De club heeft ploegen voor alle leeftijden en speelt zowel competitief als recreatief. Er is ook een G-hockeyteam voor spelers met een fysieke of verstandelijke beperking. “Kinderen kunnen starten met lessen vanaf vijf jaar, onze oudste speler is 68. We hebben daarnaasr iets meer vrouwelijke spelers dan mannelijke”, laat Houben nog weten.

Nieuwe infrastructuur

Door de jonge geschiedenis van de club is er nog geen basisinfrastructuur voor de hockeyspelers voorzien. “We spelen en trainen momenteel in het SportinGenk Park, een versleten kunstvoetbalplein”, legt Gerd Houben uit. “We merken dat we toch een technische achterstand hebben omdat we niet op een echt hockeyterrein spelen. Daarnaast huren we ons huidig terrein van de Belgische Voetbalbond en kunnen we op bepaalde uren niet trainen omdat er dan voetbaltrainingen plaatsvinden.”

Het huidige Koolspoor Noord in Zwartberg, waar de nieuwe accommodatie gebouwd zal worden.

De nieuwe accommodatie in Zwartberg moet daar verandering in brengen. Die zal bestaan uit een clubgebouw met kantine, kleedkamers, sanitair en een waterveld van kunstgras. Die werken zullen afgerond worden in de zomer, zodat de club in september haar intrek kan nemen.

Voorlopig ontwerp van de nieuwe accommodatie voor Hockeyclub Genk.

Daarnaast zullen ook andere omgevingswerken deel uitmaken van het project. “Ons uiteindelijke doel is ook meer mensen uit Zwartberg aan het sporten te krijgen,” vervolgt schepen Parthoens. “We willen een locatie waar voldoende ruimte is voor sport en beweging en waar we kunnen samenwerken met partners uit de buurt. Zo komen er in de onmiddellijke omgeving bijvoorbeeld ook petanquebanen en een Open Gym via het Burgerbudget.”

