Genk gaat strijd aan tegen sluikstorten met ... vogelhuisjes met citroenaroma

In de komende zes maanden haalt Stad Genk een breed arsenaal aan methodes uit de kast tegen sluikstorten. De meest frappante: ‘Nudged by Nose’-vogelhuisjes die een citroengeur verspreiden. “Uit onderzoek blijkt dat geur niet alleen ons sterkste zintuig is, maar dat ons brein frisse geuren ook met ‘schoon’ en ‘zuiver’ associeert”, zegt schepen van Openbare Werken Erhan Yilmaz (CD&V).

De nieuwe methodes kaderen in een project rond vuilnis- en afvalbeleid in de Vennestraat in Winterslag en de Stalenstraat in Waterschei. Binnen het traject worden een aantal maatregelen uitgetest en het resultaat ervan gemeten.

“Op de Stalenstraat plaatsen we drie zogenaamde ‘Nudged by Nose’-vogelhuisjes, ter hoogte van ontbijtbar Limonata, frituur ‘t Lekkerbekje en bakkerij Güler”, vertelt schepen Yilmaz. “Dat zijn vogelhuisjes die een citroengeur verspreiden. Uit onderzoek blijkt dat geur niet alleen ons sterkste zintuig is; ons brein associeert frisse geuren ook met ‘schoon’ en ‘zuiver’. Geur is bovendien een universele taal die iedere wijkbewoner spreekt.”

Spots

“Nog een test waar we vol verwachting naar uitkijken, is het plaatsen van lichtspots die uitgerust zijn met bewegingssensoren”, gaat de schepen verder. “Ook hier blijkt uit onderzoek dat er sneller vuil gegooid wordt in donkere hoekjes waar geen sociale controle is. Op de gratis parking op de Stalenstraat plaatsen we daarom bewegingssensoren, gecombineerd met afbeeldingen van ogen. Zo creëren we een gevoel van surveillance wanneer het licht aanschiet als iemand iets wil dumpen”, aldus Erhan Yilmaz.

Toekomstmuziek

Verder plant de stad nog om grondmarkeringen op de stoepen aan te brengen om die aanduiden waar je een vuilbak in de buurt kan vinden. Ook zullen vuilniszakken per stuk verkrijgbaar zijn via handelaars. Portretfoto’s van lokale handelaars die vragen om de buurt mee proper te houden zullen ook in het straatbeeld verschijnen. Ten slotte zullen parkeerautomaten je vragen of parkeerders een parkeerticket wensen.

