Genk dooft ’s nachts de lichten in proefproject, “maar de veiligheid van onze inwoners blijft prioritair”

“De openbare verlichting is één van de grootste verbruiksposten binnen ons totale energieverbruik”, vertelt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Het verminderen van branduren kan de stad een significante besparing opleveren. Vandaar dat we in samenwerking met Fluvius een proefproject lanceren, waarbij we op momenten dat er weinig of geen mensen op straat komen, de lichten zullen doven.”

Energieloze nachten

In het proefproject ‘Energieloze nachten’ zal de openbare ledverlichting tijdens weekdagen volledig uitgaan tussen 0 en 5 uur ’s nachts. In Genk is ongeveer 30 procent van de openbare verlichting ledverlichting. De overige 70 procent is klassieke verlichting.

“De klassieke verlichting zullen we niet volledig doven. Hier behouden we het huidige nachtregime, waarbij de helft van de lichten ’s nachts gedoofd worden. We passen wel het startuur van het nachtregime aan: 22 uur in plaats van 22.30 uur. De helft van de klassieke straatverlichting zal dus een halfuurtje vroeger uitgaan.”

Het nieuwe proefproject geldt alleen voor gemeentelijke wegen. Op gewestwegen blijft het regelement ongewijzigd. Na twee maanden zullen Stad Genk, Fluvius en politiezone Carma de resultaten evalueren. “Het voordeel van ledverlichting is dat het zeer flexibel is. Als we zien dat het proefproject niet werkt, kunnen we onmiddellijk weer omschakelen. We kunnen ook bijsturen waar nodig.”

‘We zien je graag’

Door de nieuwe maatregelen wil de stad nog meer de nadruk leggen op het belang van zichtbaarheid in het verkeer. “We doven en dimmen dan wel de lichten om te besparen, maar de veiligheid van onze inwoners blijft prioritair”, zegt burgemeester Dries.

Uit onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen criminaliteit en het niveau van openbare verlichting. “Wel wordt het nu nóg belangrijker om je als voetganger, fietser of stepper zichtbaar te maken in het verkeer. We starten daarom met ‘We zien je graag’, een sensibiliseringscampagne voor de zwakke weggebruiker. ‘We zien je graag’ mag je bij deze dus ook letterlijk interpreteren”, besluit Wim Dries.