Genk binnen handbereik! Stad Genk lanceert stadsapp

Hasselt Circus, theater in de openlucht en meer: ‘Theater op de Markt’ komt vanaf 10 augustus opnieuw naar Hasselt

Zot van cultuur? Zorg dan zeker dat je tussen 10 en 14 augustus een gaatje in je agenda hebt, want dan neemt ‘Theater op de Markt’ de Hasseltse binnenstad alweer voor een 19de editie over.

11 juli