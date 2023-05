Geliefde Mauro (45) verongelukt bij arbeidsongeval: “We zijn allemaal in shock”

“Ze beet een minuut lang in mijn duim”: 25-jarige vrouw geïnter­neerd na agressie tegen verpleeg­ster en agenten

Een 25-jarige vrouw uit Sint-Truiden wordt geïnterneerd wegens zeer agressief gedrag ten aanzien van hulpverleners en politiemensen. Ze was betrokken bij een dertigtal incidenten. Zo beet ze op 18 juni vorig jaar een vrouwelijke spoedverpleegkundige van het Sint-Trudoziekenhuis in de duim. Later beet ze in het psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden een politieman in de borst en een tweede agent in de linkeronderarm. De rechtbank beval haar onmiddellijke opsluiting.