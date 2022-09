Geen erkenning voor islamitische school in Genk: “Bij twijfel moeten we voorzichtig zijn”

GenkMinister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft beslist om geen erkenning te geven aan Plura C, een nieuwe school in Genk. De beslissing is gebaseerd op een onderzoek van de Onderwijsinspectie, rapporten van de Staatsveiligheid en OCAD en een financiële doorlichting waaruit blijkt dat er een reëel gevaar bestaat dat de conservatief islamitische beweging Millî Görüs betrokken is bij het pedagogische project.

De mogelijke komst van de islamitische school in Genk was dit voorjaar al stof voor discussie tussen de partijen. Nu heeft Weyts zelfs de beslissing genomen om de school geen erkenning te geven: “Ik kan dat niet doe zolang er ook maar de minste twijfel is over het pedagogisch project en over het respecteren van onze democratische waarden. Als het over jongeren gaat, dan kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn.”

Derde keer weigering

Er worden al jaren pogingen gedaan om een islamitische school op te richten in Genk, maar telkens zijn er volgens Weyts te veel zorgwekkende elementen. De vorige Vlaamse Regering weigerde in 2019 reeds een aanvraag voor het Selamcollege, onder meer omdat de school banden had met de conservatieve islamitische beweging Millî Görüs en omdat er onvoldoende respect zou zijn voor de mensenrechten en de rechtstaat.

Huidig Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts weigerde in 2020 opnieuw een aanvraag van de inrichters, ditmaal onder de naam ‘Plura C’, omdat uit alle informatie bleek dat de problemen uit 2019 niet verholpen waren en dat er onvoldoende eerbied was voor de internationale en grondwettelijke kinderrechten. De Raad van State vernietigde eind april 2022 de beslissing van 2020 op procedurele gronden, zodat er een nieuw onderzoek en een nieuwe beslissing van de minister moest komen.

Ook bij de derde poging komt er dus geen erkenning. Uit het onderzoek van de Onderwijsinspectie is gebleken dat Plura C voldoet aan de procedurele en logistieke basisvoorwaarden voor erkenning. De school heeft een schoolbestuur, er zijn degelijke schoolgebouwen, de Onderwijsinspectie is welkom, de onderwijsregelgeving wordt gevolgd en er is een samenwerking met een CLB, maar uit een rapport van de Staatsveiligheid en informatie van OCAD blijkt dat er nog altijd gerede twijfel blijft wat betreft misschien wel de belangrijkste erkenningsvoorwaarde: respect voor de grondwettelijke en internationale rechten van de mens en het kind.

Banden met Millî Görüs

De Staatsveiligheid wijst op financiële, inhoudelijke en andere banden tussen Plura C en Millî Görüs, een beweging die een religieus-islamitische orde voorstaat. De nieuwe school zou gevestigd worden in gebouwen die kosteloos ter beschikking gesteld worden door een vzw verbonden aan Millî Görüs. Daarbovenop heeft een financiële doorlichting nog andere financiële stromen tussen Millî Görüs en de school aan het licht gebracht. Dat wijst op een grote financiële afhankelijkheid.

Er zijn weliswaar wijzigingen doorgevoerd in de samenstelling van het schoolbestuur, maar er zitten nog altijd vertegenwoordigers in de raad van bestuur die banden hebben met de Belgische afdeling van Millî Görus. Het gaat niet om een onschuldige organisatie. OCAD geeft aan dat de meest conservatieve vleugel binnen Millî Görüs anti-Europees, anti-Westers en antisemitisch is. In Europa pleit Millî Görüs voor het islamiseren van de Turkse gemeenschappen. Ze leggen zich toe op onderwijs, omdat ze zo een nieuwe generatie willen binden aan hun ideologie. De beweging zorgt zo voor segregatie en dreigt de polarisering binnen onze samenleving te vergroten.

Ook Plura C was trouwens van plan om de leerlingen een vak ‘Eigen cultuur en religie’ te geven – en ‘eigen cultuur’ werd in deze niet begrepen als de Vlaamse cultuur. “Ik wil niet het minste risico nemen dat jonge mensen worden blootgesteld aan een project dat niet in overeenstemming is met de rechten van de mens, de kinderrechten en onze democratische waarden”, besluit Weyts. “Vroeger kregen nieuwe scholen haast automatisch een erkenning, maar vandaag willen we veel voorzichtiger zijn”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.