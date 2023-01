Gearresteerde dealer (23) start drugshandel opnieuw op in afwachting van proces: twee jaar cel met uitstel

GenkEen 23-jarige drugsdealer uit Genk is door de Tongerse strafrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel en een boete met gedeeltelijk uitstel van 8.000 euro. Nadat de man gearresteerd werd voor het uitvoeren van een drugstransport, was hij opnieuw met zijn pas opgedoekte drugshandel begonnen.

De 23-jarige Genkenaar werd in april door de politie van Middelkerke tegengehouden omdat het achterlicht van zijn auto niet werkte. Bij de controle van zijn papieren merkten de politieagenten een scherpe cannabisgeur op in zijn wagen. In het voertuig werden in totaal 1,2 kilo cannabis en 1.670 euro cash geld gevonden. Bij de huiszoeking van zijn woning werd ook nog 10 gram cannabis in zijn slaapkamer gevonden.

Tijdens zijn verhoor bekende de man dat hij een drugstransport aan het uitvoeren was voor enkele Nederlanders uit Stein en dat hij daarnaast ook zelf nog dealde en stevig gebruikte. Bij het uitlezen van zijn telefoon vonden de speurders berichten terug waaruit bleek dat de man sinds november 2020 dealde.

Op 17 april 2022 kreeg de man van de raadkamer te horen dat hij doorverwezen werd naar de rechtbank en dat hij zijn proces thuis mocht afwachten. De Genkenaar kreeg wel verschillende voorwaarden opgelegd: hij mocht zich niet meer met drugs inlaten en hij mocht geen contacten meer onderhouden met personen uit het drugsmilieu.

Online drugshandel

Nadat een afnemer bijna bewusteloos in zijn geparkeerde wagen aan C-mine werd aangetroffen en bekende dat hij vlak daarvoor cannabis had gekocht bij de Genkenaar, werd op 17 september 2022 opnieuw een huiszoeking bij de man uitgevoerd. Toen vonden de speurders 32 gram cannabis en 2.100 euro cash geld. De man bekende dat hij een nieuwe website had gelanceerd waarop hij drugs verkocht.

Bij zijn arrestatie verklaarde de man dat hij opnieuw was beginnen dealen omdat hij zijn lening en verschillende boetes niet meer kon betalen. Omdat hij zich niet gehouden had aan zijn voorwaarden moest hij, in afwachting van zijn rechtszaak, 2,5 maanden in de gevangenis doorbrengen. De Genkenaar kreeg uiteindelijk een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel en een boete met gedeeltelijk uitstel van 8.000 euro.

