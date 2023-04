Frituur King's Place opent in nieuw pand na dubbele brandstichting: “Of ik nu geen schrik heb? Helemaal niet”

ZIEN. Bloesembar in Sint-Trui­den opent dit weekend opnieuw de deuren

Dit weekend is de Bloesembar in de Jufferstraat in Sint-Truiden opnieuw geopend. Truienaren en bezoekers kunnen hier tot rust komen na een fietstocht of wandeling door de bloesemvallei en ook de unieke loungebar zorgt voor een gezellige sfeer bij minder goed weer.