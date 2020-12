FrieslandCampina sluit vestiging Genk: 211 banen op de tocht

Het is een zwarte dag voor het Genkse Yoko Cheese. De medewerkers van de fabriek, gespecialiseerd in het verpakken van kaas, kregen vandaag te horen dat de deuren moeten sluiten. Reden: “Het hangt samen met het hele FrieslandCampina-verhaal”, zegt Sandra Donders van het ACLVB. Zo meldde het Nederlandse zuivelconcern vorige maand dat het wil besparen. Gevolg: zo’n 1.000 jobs moeten sneuvelen.

Emotioneel

“Er zijn al een aantal ontslagen aangekondigd in Nederland en Duitsland, maar in totaal zijn het er rond de 250. Men komt dus nog lang niet aan het vooropgestelde aantal.” Om die reden moet nu ook Yoko Cheese eraan geloven. Maar liefst 211 jobs staan op de helling. “De beslissing van de directie van FrieslandCampina komt heel hard aan bij iedereen van Yoko Cheese. Het is een winstgevend bedrijf en daarbovenop heeft iedereen steeds het beste beentje voorgezet, ook tijdens de coronacrisis. Het is een hele emotionele dag voor de plaatselijke directie en het personeel.”

“Gezien het harde nieuws, heeft Yoko Cheese het werk vandaag stilgelegd. Iedereen mag naar huis en ook morgen hoeven ze niet te komen werken. Dit weekend start de productie terug op, want het is de bedoeling om de activiteiten verder te zetten tot de definitieve sluiting in gang gaat. Het is natuurlijk koffiedik kijken hoe dat zal verlopen. Blijven werken, wetende dat je je job verliest, vergt veel van een mens. Het is ook jammer dat de aankondiging gebeurd vlak voor de feestdagen. Het zijn al moeilijke tijden en ik vrees dat de mensen hierdoor nog dieper zullen zitten.”

Mogelijk nog meer sluitingen

Wat er met de fabriek zelf zal gebeuren, is nog onduidelijk. “De kaasverpakkingsactiviteiten voor FrieslandCampina houden op in Yoko Cheese en zullen dus uitsluitend in Nederlandse vestigingen in Wolvega en Leerdam doorgaan. De mogelijkheid bestaat dat FrieslandCampina op zoek gaat naar iemand die de fabriek wil overnemen, maar die kans achten we klein. Het zou concurrentie betekenen voor FrieslandCampina. We zien het dus niet rooskleurig in en vrezen dat er nog meer vestigingen in ons land zullen sneuvelen.”