Fly-in op vliegveld Zwartberg trekt eerste dag meteen 2.000 bezoekers: “Vliegtuigen uit de jaren dertig of elektrisch vliegen...Alles kan je hier bewonderen”

Lanaken/Bilzen Albert Heijn vestigt zich in Bilzen en in Rekem... vlak bij Jumbo en Aldi: “We zoeken nog 100 nieuwe medewer­kers”

In het najaar opent Albert Heijn twee nieuwe winkels in Rekem en Bilzen. De komst van de twee supermarkten levert 100 extra jobs in de regio op: een 50-tal per locatie. De Albert Heijn in Rekem komt langs de Steenweg op een steenworp van de Aldi en de Jumbo.

30 juni