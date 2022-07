Fietspaden langs Europalaan vernieuwd

Houthalen-Helchteren Jongeman (19) verdronken in Houthalen­se plas: “Buiten de zwemzone kan de plas plots erg diep worden”

Aan de Plas in Houthalen is deze namiddag een drenkeling uit het water gehaald. Het gaat om een man uit Molenbeek, Brussel. Iets ervoor volgde nog een zoekactie, en moest iedereen uit het water. Niet veel later werd het lichaam van de jongeman ontdekt. Het zou kunnen dat de man aan de rand van een kuil is weggegleden.

24 juli