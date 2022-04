Fietser gewond na aanrijding in Genk

Hasselt Brandweer heeft vuur in voormalige gelatinefa­briek onder controle, maar rookpluim blijft nog een tijdje zichtbaar

De hevige brand in de oude gelatinefabriek in Hasselt is onder controle. Het gebouw staat al jaren leeg, maar er is wel een gigantische rookpluim boven het stadscentrum te zien. Er vielen gelukkig geen gewonden. De oorzaak van de brand is voorlopig nog onbekend.

20:23