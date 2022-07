Feest met Regi en beiaardmuziek met ABBA: onze 5 weekendtips voor Limburg

As Wielertoe­ris­ten­club Sportief As organi­seert 36ste Fietsvier­daag­se

Gisteren startte in As de 36ste Fietsvierdaagse, georganiseerd door wielertoeristenclub Sportief As in samenwerking met de Sportraad van de gemeente. Elke dag hebben fietsers keuze tussen twee routes, zowel voor wielertoeristen als recreatieve fietsers.

27 juli