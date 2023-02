Expo van beroemde Italiaanse ontwerper Enzo Mari komt naar C-Mine in Genk

De expo stelde eerder al zijn tenten op in Milaan in 2020, het jaar waarin de kunstenaar aan COVID-19 overleed. De tentoonstelling bestaat vooreerst uit een historisch gedeelte met een chronologisch overzicht van Mari’s werk als ontwerper, kunstenaar, intellectueel en utopische theoreticus en criticus. Een bijzonder onderdeel is gewijd aan Mari’s ‘Proposta per un’autoprogettazione’ (Voorstel voor een Zelfontwerp), een gratis handleiding om zelf meubels in elkaar te timmeren met behulp van een hamer, nagels en houten planken. Zo kunnen bezoekers ook een workshop volgen om zelf hun eigen meubeltoepassing te maken uit lokaal beschikbare (hout)reststromen. Het bouwproces wordt daarbij begeleid door alumni van de opleiding Productdesign (Geraas collectief) van LUCA School of Arts. De opleiding organiseert daarbij een eigen expo ‘DESIGN IS DEAD’, waarin tien jonge designers een aantal vernieuwende ontwerpen voor een begrafenis tentoonstellen. Daarmee stellen ze de controversiële uitspraak van Mari in vraag.