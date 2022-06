Explosie na gaslek in Waterschei, bewoonster (90) afgevoerd

Genk Huis Ge­maakt-jurylid Cerina Marchetta speelt open kaart over haar geliefde bouwsector: “Nageltjes lakken was echt niks voor mij. Ik moest en zou metser worden”

Afgelopen week zagen we hoe Cedric en Anaïs hun eigen verbouwde huis wonnen. Jurylid van Huis Gemaakt en Limburgs bekendste aannemer Cerina Marchetta (40) hield streng maar rechtvaardig een oogje in het zeil. “In een spelprogramma zal je me niet snel zien, nee. Geef mij maar iets wat met de bouw te maken heeft", lacht de Genkse. Wij zochten de architecte op in haar bedrijf Marchetta Familiebouwers voor een babbel over haar tv-carrière, de rode draad in haar leven en bovenal: de bouw, haar geliefde vak.

