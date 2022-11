Ex-vastgoedmakelaar (64) krijgt jaar cel nadat hij huurgelden verduistert: “Hij streefde louter winstbejag na”

Zonhoven IN BEELD. Kunste­naars blazen voor de laatste keer leven in oude wasserij Blanca in Zonhoven

Voor het eerst in meer dan 20 jaar is de tentoonstelling Art 27 over de gemeentegrens van Heusden-Zolder te vinden. De Limburgse kunstliefhebber kan voor een laatste keer naar de oude wasserij Blanca in Zonhoven trekken en nog tot en met zondag kunstwerken van liefst 48 kunstenaars bewonderen. Na 20 november wordt het pand voorgoed gesloopt.

17:29