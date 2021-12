Ex-partner van beschuldigde getuigt: “Marc schoot tweemaal met een pistool op me”

Genk/TongerenFabienne J., die 15 jaar samen was met beschuldigde Marc C. (53), getuigde vandaag op het assisenproces van haar ex, die terechtstaat voor de moord op Ronald Vandereycken in juni 2017. Ze beschreef hoe ze onder het bed dook toen Marc in de slaapkamer twee kogels in haar richting afvuurde. “Hij kwam naar me toe, deed handschoenen aan, richtte het pistool op mij en schoot.” En dat was blijkbaar nog niet alles.