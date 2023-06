Ex (36) van kapster die tijd spoorloos verdween, riskeert celstraf: “Als ik zo’n slechte vader ben, waarom wonen de kinderen dan nog bij mij?”

De ex-man (36) van Rabia H., de Genkse kapster die in december 2020 enkele dagen spoorloos verdween nadat haar auto in het kanaal van Hasselt gedumpt werd, weet vandaag of hij de cel in moet. Hij zou zijn echtgenote, zijn kinderen en zijn schoonmoeder herhaaldelijk agressief hebben aangepakt. Maar Jan Swennen, advocaat van de beklaagde, ging vorige maand tijdens de pleidooien stevig in de tegenaanval. “Heel België stond op zijn kop omdat niemand haar vond. Dus toen ze terugkwam, moest ze wel een verhaaltje verzinnen.”