Esporters van KRC Genk strijden om ticket voor WK FIFA: “We meten ons met de allerbesten van de wereld”

Het doel van het toernooi is het bereiken van het WK FIFA, dat van 14 tot 17 juli in Kopenhagen zal plaatsvinden. De 32 beste spelers van de play-offs kwalificeren zich en spelen vervolgens in Kopenhagen voor de prijzenpot van 500.000 dollar, of 480.000 euro.

Het is voor Pinna niet de eerste keer dat hij zich mag meten met de top van de wereld. In 2018 werd hij al eens wereldkampioen op de PlayStation. “Het zou prachtig zijn om nog eens het WK te bereiken en daar te strijden voor de winst. Het niveau is de afgelopen jaren sterk gestegen, maar ik ben blij dat ik mij dit jaar opnieuw mag meten met de allerbesten. Het is bijzonder dat wij met twee spelers van één team op dit hoogste platform vertegenwoordigd zijn. Ik hoop dat we ver geraken, voor onszelf en voor KRC Genk", besluit Pinna.