Eerste keer meer beklaagden dan juryleden bij assisenproces van de ‘martelmoord’ op Genkenaar

Genk Dertig maanden met uitstel voor twintiger die om onduidelij­ke redenen auto’s in brand stak

Een man van 25 uit Sint-Truiden is door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden en een boete van 2.400 euro, beiden met uitstel, omdat hij in 2018 een auto in brand stak. Het vuur sloeg over naar twee andere geparkeerde voertuigen. Aan de drie eigenaars moet de Truienaar ook een schadevergoeding betalen van in totaal 8.022 euro.

17 januari