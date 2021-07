Eerste 12-jarigen in Vlaanderen krijgen coronaprik in Genk: “Met veiliger gevoel op kamp vertrekken”

As/Genk/ZutendaalHet vaccinatiecentrum in de Limburghal in Genk houdt vandaag voor de derde keer een ‘open prikmoment’. Een 1.500-tal Pfizer-vaccins liggen klaar om toegediend te worden aan inwoners uit As, Genk en Zutendaal die nog geen eerste ‘coronaprik’ hebben gehad. Opvallend: 12- tot 15-jarigen zijn ook welkom. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat zij om hun coronaspuitje kunnen gaan.