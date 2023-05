Een zelfgekozen nummer spelen op de stadsbeiaard? Genk zoekt 10 enthousiaste kandidaten

Natuurpunt en Demir stellen renovatie­plan­nen De Slagmolen voor: “Al 500 jaar een ontmoe­tings­plaats voor de Genkenaren en zo moet het blijven”

De Slagmolen in Genk zal vanaf volgend jaar volledig vernieuwd worden. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en Natuurpunt deden de bouwplannen voor die metamorfose zaterdag al uit de doeken. “De Slagmolen is altijd al een ontmoetingsplaats geweest, al bij zijn oorsprong in 1523. Dat karakter gaan we in de verbouwingen onderstrepen”, vertelt Liselotte Bollen van Natuurpunt.