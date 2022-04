Een vierde van Genk ligt vol beton en dat moet dringend beter: “We verwachten niet dat je je oprit plots uitbreekt”

voetbal eerste provinciale Topper tussen Schoonbeek-Be­verst en Achel levert geen winnaar op: “Titel -en promotie­strijd worden thrillers”

De topper in eerste provinciale tussen Schoonbeek-Beverst en Achel kende geen winnaar. Beide teams maakten er een aangenaam kijkstuk van. Achel domineerde het eerste half uur en klom via Dors verdiend op voorsprong. Daarna nam Schoonbeek-Beverst de partij in handen en herstelde via Swijngedouw het evenwicht. Ook in de tweede helft gingen de manschappen van trainer Yves Beckers op hun elan verder. Achelkeeper Wouters hield zijn team met meerdere knappe reddingen in koers.

