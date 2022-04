Een vierde van Genk ligt vol beton en dat moet dringend beter: “Waar eerst nog klinkers lagen, groeien binnenkort groenten”

GenkAan het tempo dat er in Genk wordt gebouwd, ligt de hele stad over een aantal decennia vol beton. En dat in tijden van vergroening en ontharding om zoveel mogelijk regenwater in de bodem te leiden. Het project ‘Waterrijk’ in Waterschei moet de start van een andere levenswijze zijn. “We willen onze filosofie in heel Genk overbrengen, zodat we van elkaar kunnen leren.”