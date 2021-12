“Een leugenaar die mensen gebruikt en misbruikt en er tweemaal mee wegkwam, maar dit keer niet”: advocaat familie Ronny Vandereycken overtuigd van schuld Marc C.

Tongeren/Genk Beschuldig­de toont voor het eerst emotie op assisenpro­ces zonder lijk: “Ik hoor nu pas dat ik nog een zusje heb gehad”

Dat velen een heilige schrik hebben voor beschuldigde Marc C. (53) omdat hij, onder meer door zijn lange strafblad en zijn betrokkenheid in drie verdwijningsdossiers, een kwalijke reputatie heeft opgebouwd, is al vaker op zijn assisenproces aan bod gekomen. Maar vandaag haalde de stevig gebouwde vijftiger op de beschuldigdenbank zelf zijn zakdoek boven. “Ik wist tot op vandaag niet dat ik een overleden zusje had. En dan is er ook nog mijn kindje dat gestorven is…”

15 december