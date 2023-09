Dubbele gevoelens op eerste schooldag bij Optimum in Genk: “We hopen voor 30 september alsnog goed nieuws te krijgen”

Brandweer kreeg al meer dan 40 meldingen voor waterover­last

Straten die blank staan, kelders die ondergelopen zijn of wegen die worden afgesloten. Het lijkt alvast alsof de zomer officieel op zijn eind is in Limburg. “Het afgelopen uur zijn we van acht naar veertig meldingen gegaan”, klinkt het bij de brandweerzones. Ze verwachten dat dat aantal nog tot deze middag fors zal stijgen.