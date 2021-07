Drinken we weldra samen een glaasje ‘mijnwijn’? Genkenaar begint wijngaard op steenkoolterril: “Erg benieuwd naar de smaak”

Guido en zoon Maxim maken biologi­sche wijnen: “Wij gebruiken geen insectici­den en herbiciden waardoor er meer leven op het domein is”

28 augustus Wat ooit startte als een wijngaard in de achtertuin van drie kameraden, is uitgegroeid tot een wijndomein van om en bij de twee hectare. Spilfiguren Guido Geunis en zoon Maxim onderhouden samen met vrienden en familie de wijnstokken op een natuurlijke manier. “Er komen geen insecticiden en herbiciden aan te pas. Daardoor is er meer leven op het domein. Het komt ook de kwaliteit en de smaken van de eindproducten ten goede”, klinkt het. Ontdek hier nog andere wijnmakers in Vlaanderen.