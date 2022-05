Drie Limburgse halve finalisten in The Voice Kids

De 14-jarige Lena uit Maasmechelen maakt deel uit voor de ploeg van Laura. Haar leeftijdsgenoot en dorpsgenoot Anne maakt dan weer deel uit van de ploeg van K3. Ten derde is er nog de 14-jarige Zita uit Genk die bij Metejoor aangesloten is. Deze 16 halve finalisten strijden volgende week, vrijdag 20 mei, tegen elkaar. De teams worden gehalveerd, want slechts 8 stemmen – 2 per coach – kunnen aantreden in de grote finale van The Voice Kids op vrijdag 27 mei.