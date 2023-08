DRIE IS TE VEEL. Aloïs keert terug van de loopgraven met een soa, maar is niet de enige die ontrouw was: “Toen ik haar hoorde huilen, heb ik twee revolvers gepakt”

RESTOTIP. V330 in Paal: Leuk voor fietsers, vooral perfect voor levensge­nie­ters

Cocktails in kannen, uitgebreide nachoschotels of barbecuen op een OFYR? Zomerbar V330 strijkt voor het vierde jaar op rij neer in Paal en maakt ook dit jaar alle verwachtingen waar. Vanuit de zomerbar, gelegen aan knooppunt 330, vertrek je makkelijk op één van de vele fiets-of wandelroutes in de buurt. De idyllische locatie - uitgerust met Oosterse tapijten, gezellige lampen en genoeg entertainment voor de kleinsten - maakt dat ook thuisblijvers zich eventjes op vakantie wanen. Wij gingen alvast eventjes langs.