Drie Genkse moskeeën vragen officiële erkenning aan: “Na 20 jaar hebben ze een heel goed contact met de buurt”

Erfgoed­boom in Maasmeche­len krijgt speciale verzorging: “In de stam werd ‘1930' gekerfd, maar misschien bestaat beuk al wel 170 jaar...”

Het Regionaal Landschap Kempen en Maas ging in 2022 op zoek naar zeven oude, beeldbepalende erfgoedbomen in zeven Limburgse gemeenten. De ‘winnende' bomen krijgen een degelijke boomverzorging en moeten op termijn nog beter in de kijker worden gezet. Vandaag werd de beuk in Mechelen-aan-de-Maas onder handen genomen.