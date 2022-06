Donderdagmarkt blijft dan toch in Genk centrum na bezorgdheid van marktkramers

Alternatief gezocht

Hoewel de markt in het centrum kan blijven, moet er naar alternatieven gezocht worden. De donderdagmarkt zal sowieso van de Grote Markt verdwijnen. Zowel tijdens als na de werken is er geen ruimte meer om de kramen te zetten. De stad is bezig met het herdenken van het marktparcours in het centrum, waarbij de kramen die eerst op de Grote Markt stonden een andere plaats in het centrum krijgen. “Er liggen verschillende mogelijkheden op tafel. Zo’n dertigtal kramen moeten tegen september 2023 een nieuwe standplaats krijgen. De komende maanden zullen we samen met de marktcommissie en de marktkramers over deze nieuwe locatie beslissen, waarbij we kijken naar alternatieven zoals een locatie op de Europalaan of de Molenstraat”, aldus schepen van Economie Toon Vandeurzen (CD&V).