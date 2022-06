Dit moet je weten over Genk on Stage dit weekend: Grandmaster Flash, lokaal talent en de Kindercité

As Sommelier Anja Janssen opent unieke wijnbar in kerk van As: “Ik neem alle Limburgers mee op reis naar Italië”

Wie deze zomer een bezoekje brengt aan de Sint-Aldegondiskerk in As zal niet in een misviering terechtkomen, maar wel in de gloednieuwe wijnbar Bar-o-lo. Sommelier Anja Janssen laat haar gasten drie weekends lang kennismaken met de beste wijnen uit Piemonte en creëert zo een smakelijk ‘mini-Italië’ in As.

