Dieven vluchten uit bedrijfsgebouw en geven zich pas na onderhandelingen over

Vennoot­schap achter verhuur van flats in Triamant legt boeken neer: curator neemt roer tijdelijk over

De nv PatriVelm die instond voor de verhuurcontracten van de flats in Triamant Velm, legt de boeken neer. Dat meldt Triamant-CEO Jo Robberechts in een brief aan de bewoners. Curamant, het vennootschap dat instond voor de zorg van bepaalde bewoners, werd enkele weken al failliet verklaard, maar omdat PatriVelm nog bestond, konden de 150 mensen bewoners van de serviceflats wel nog in Velm blijven wonen. Er wordt nu een curator aangesteld die op zoek moet naar een overnemer voor de flats.