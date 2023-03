Dieven slaan toe in Genk

“Na moeilijke jaren ging het net beter met haar... en nu dit”: Gisela en partner Donie sterven bij brand in Zutendaal

Sinds kort woonden Gisela Lenaers (55) en Donie Noviello (45) samen in een appartement in Zutendaal. Het koppel deelde hun liefde op sociale media en in februari kondigden ze zelfs een verloving aan. Maar er brak brand uit in hun appartement, en ze geraakten bevangen door de rook. “Ondanks de moeilijkheden in haar leven, probeerde Gisela positief te blijven”, zegt broer Rudi, die ook een portret schetst van zijn zus.