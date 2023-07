Dieven betrapt in bedrijfsgebouw: duo vlucht dak op en geeft zich pas over na uren onderhandelen

Festival­gan­gers opnieuw welkom op Af­ro-Latino in Genk na maatrege­len voor code oranje

Sinds 16 uur zijn de festivalgangers opnieuw welkom voor een laatste dag feesten op Afro-Latino in Genk. Het festival kondigde vanmiddag aan dat de deuren niet om 13 uur, maar pas later zouden openen door het aangekondigde noodweer. In de hele provincie Limburg geldt code oranje, maar uiteindelijk bleek de lucht boven Genk genoeg op te klaren om de laatste avond Afro-Latino in te zetten.