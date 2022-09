Dierenkermis, zingen in Genk en lopen in de oudste stad van 't land: vijf tips voor het weekend in Limburg

futsal eerste nationale Guy Beckers en ZVK Eis­den-Dorp winnen derby tegen FULL Hasselt: “Enorm strijders­hart stuwt ons naar zege en de leiders­plaats”

ZVK Eisden-Dorp is de nieuwe leider in de hoogste reeks van het Futsal. Het team van coach Guy Beckers won de midweekderby tegen FULL Hasselt met 4-5 en klimt hiermee naar een voorlopige eerste plaats in de klassering. Met veel strijdlust en knap countervoetbal sloegen de Maaslanders meteen een kloof die ze niet meer uit handen gaven. Al was Hasselt in de ultieme slotfase nog dicht bij de gelijkmaker.

29 september