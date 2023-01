Dertiger gaat door het lint in de cel: 6 maanden cel

Hasselt Vijf inbraken in politiezo­ne LRH tijdens oudejaars­nacht

In de nacht van oud op nieuw is er in politiezone Limburg Regio Hoofdstad vijf keer ingebroken. Drie inbraken gebeurden in Hasselt, twee in Lummen. Een dag eerder werd al ingebroken in een woning in Diepenbeek.

1 januari