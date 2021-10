Dertiger die ‘zwaarste straf’ aan rechtbank vraagt veroordeeld tot 44 maanden cel voor agressie en belaging: “Extreme vorm van psychische terreur”

Limburg Van bier en ham tot roomijs en jam: Van deze lokale producten kan je genieten tijdens de Open Producen­ten Dag in Limburg

21 oktober Als Vlaming gaan we sinds de coronacrisis steeds meer op zoek naar gezonde én lokale voeding. Dat is goed nieuws want lokale producten kopen, heeft alleen maar voordelen. Zo steun je de lokale economie en draag je een steentje bij in de strijd tegen klimaatverandering. In het weekend van 23 en 24 oktober zetten verschillende Vlaamse producenten hun deuren open. Zij willen iedereen de kans geven om lokale producten te leren kennen. Ontdek de producenten die deelnemen in provincie Limburg.