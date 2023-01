Dertig maanden met uitstel voor twintiger die om onduidelijke redenen auto’s in brand stak

Op 22 april 2018 stopte een gestolen auto met Nederlandse nummerplaten op de Hondsbos in Genk. Een man uit Sint-Truiden (25) zat als passagier in de auto. Hij stapte uit en goot benzine over de middelste van drie geparkeerde auto’s. Daarna stak hij die in brand. De jongeman had echter ook benzine gemorst op zijn eigen schoenen, waardoor ook die in brand vlogen. De Truienaar sprong daarna terug in de wagen, die met hoge snelheid wegstoof. Enkele getuigen konden een gedeelte van de nummerplaat noteren en een foto nemen van de brandstichter.