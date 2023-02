Dertig maanden cel gevorderd voor dubbele cannabisplantage in Genk

De politie van Genk kreeg in april en juni 2019 verschillende meldingen binnen dat er rond een kapperszaak op de Hoevenzavellaan in Genk een sterke cannabisgeur hing. Enkele agenten gingen ter plaatse en voerden op 18 en 19 juni in de zaak en de achterliggende magazijnen een huiszoeking uit. In de magazijnen vonden de speurders een pas geoogste cannabisplantage die opgedeeld was in twee ruimtes van telkens 400 planten. Ook troffen de agenten een vreemde constructie aan die naar de woning ernaast leidde. De kapper zei dat hij enkel het voorste gedeelte huurde van de conciërge en dat hij geen toegang had tot de achterliggende ruimtes. Wel had hij opgemerkt dat er in de woning naast zijn zaak verbouwingswerken hadden plaatsgevonden.