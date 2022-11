Dealer (21) riskeert 6 maanden cel voor drugsverkoop aan minderjarigen

Nadat er bij de politie in Genk melding was gemaakt van drugsgebruik rond het jeugdhuis in Genk, begaven agenten zich ter plaatse. Daar troffen ze enkele minderjarigen aan. In een drinkbus die in een scooter van een minderjarige stak, troffen de agenten een bolletje hasj aan. Beklaagde G. (21) was ook aanwezig bij de groep en had een gelijkaardige verpakking op zak.