“De mama bleef haar baby kusjes geven”: getuigen in shock na dodelijk ongeval in Genk

Genk Slachtof­fer (23) krijgt 36.200 euro schadever­goe­ding voor moordpo­ging met messteek in de hals: “Hoop dat ik ooit kan wakker worden zonder eraan te denken”

30 september Op 3 februari 2017 stak E.C. uit Genk zijn ex-lief met een keukenmes in de hals omdat hij de relatiebreuk met het meisje, toen 19 jaar oud, niet kon verwerken. Hij werd een jaar later veroordeeld tot 7 jaar cel voor poging moord en moet nu ruim 36.200 euro schadevergoeding betalen. “Het houdt me na vier jaar nog elke dag bezig,” getuigde het slachtoffer zelf voor de strafrechtbank.