Crowdfunding voor frituur King’s Place na dubbele brand: “Hopen dat hij zo terug kan opstarten”

“In elk geval had die inbreker de hele tijd een glimmend voorwerp vast”: advocaat van uitbater reageert na dodelijke steekpar­tij in superette

De 48-jarige uitbater H.Y. van superette Nil Market in Houthalen-Helchteren zal dinsdag voor de raadkamer verschijnen, na het dodelijk incident in de superette vrijdagnacht. Daar kwam het tot een confrontatie met een inbreker, die het niet overleefde. De uitbater is inmiddels aangehouden op verdenking van doodslag, al wordt wettelijke zelfverdediging nog niet uitgesloten. “Dit was al de derde inbraak in enkele maanden tijd”, reageert advocaat Tom Van Overbeke. “En het leek ook alsof de inbreker deze keer wist waar hij moest zijn.”