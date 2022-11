Covida organiseert kerstmarkt in Zwartberg

Bilzen Eén inspectie met ‘opmerkin­gen’ en één klacht bleken genoeg om Bilzerse crèche te sluiten: “Maar we maken ons wel degelijk ernstige zorgen”

Drie maanden moet kinderopvang ‘Het warm nestje’ in Bilzen de deuren sluiten na een vage klacht over “geforceerd voederen” in oktober. Opvallend, want een maand eerder hield een inspectieverslag van het Agentschap Opgroeien het nog bij veel minder zware tekortkomingen: fiches die onvolledig ingevuld waren, te veel kindjes per begeleider en een bedje dat niet volgens de voorschriften opgesteld was. En ook opvallend: na de klacht in oktober kwam geen nieuwe inspectie.

22 november