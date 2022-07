Charity gravel ride levert 1000 euro op

BINNENKIJ­KER. Sabrine en Ivan doen aan cohousing in Gingelom: “Je kan niet zomaar Jan, Pier en Paul van straat plukken om samen te huizen, hé”

Voor veel mensen stopt hun ervaring met cohousen bij hun studentenjaren op kot met vrienden, maar voor Sabrine en Ivan bleef het ‘samenhuizen’ altijd sluimeren in hun achterhoofd. Jaren na hun periode samen op kot, zetten ze in 2017 de stap naar een eigen cohousingsproject in Gingelom. De oude vierkantshoeve - het Abtshof - wacht nog een lange renovatie richting 15 aparte woonunits en bovenal véél gemeenschappelijke ruimte. “Maar hoewel we wettelijk gezien geen eigendom hebben, zijn we zoveel rijker”, klinkt het.

16 juli