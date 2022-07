Charity gravel ride levert 1.000 euro op

Maasmechelen Food Festival Amazing Asia komt voor het eerst naar Limburg en zoekt vrijwilli­gers

Het Amazing Asia Food Festival komt dit jaar voor het eerst naar Limburg. Vanaf donderdag 21 juli tot zondag 24 juli kan je komen genieten op het foodfestival in Maasmechelen. Verschillende Aziatische keukens en animaties komen samen. Het festival vindt zijn oorsprong in 2019 met een klein evenement om de Thaise keuken en cultuur te introduceren in België. Sindsdien organiseert VZW Mahanakhon deze evenementen om geld in te zamelen om scholen en weeskinderen in Azië te steunen. Zo proberen ze kinderen in Thailand, Vietnam en Sri Lanka meer kansen in het leven te geven.

18 juli