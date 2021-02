Buurtbewoners in Waterschei opgeschrikt nadat woning wordt beschoten: “Wij hebben 24 op 7 politiecontrole nodig”

Futsal Vi­deo-ana­list Guy Beckers: “Na het gelijkspel tegen Finland is winnen tegen Montenegro een absolute must”

29 januari Een dag na het gelijkspel van de Futsal Red Devils tegen Finland, blikken we met Guy Beckers terug op de eerste kwalificatiewedstrijd. Limburger Guy Beckers is video-analist bij het nationale futsalteam en is tevens coach van eersteklasser ZVK Eisden Sport. Tevens kijken we ook vooruit. Dinsdag neemt België het op tegen Montenegro, dat met 0-3 de boot in ging tegen Italië. “Na het gelijkspel tegen de Finnen, moeten we tegen Montenegro absoluut de drie punten thuishouden”, zegt Beckers.