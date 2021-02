Buurtbewoners in Waterschei opgeschrikt nadat woning werd beschoten: “Wij hebben 24 op 7 politiecontrole nodig”

In de nacht van woensdag op donderdag werden de bewoners van de Onafhankelijkheidslaan opgeschrikt door verschillende schoten. Die werden in twee ramen van een woning in de straat afgevuurd. Het is nog niet duidelijk in welk kader de gebeurtenissen kunnen worden geplaatst, al heerst er bij de bewoners heel wat onrust over misdrijven in de buurt. “Heel wat slecht volk loopt hier rond", vertelt een buurtbewoner die alleen woont anoniem. “We zien hier soms wagens doorrijden en parkeren, maar wie ze zijn en wat ze komen doen? Dat weet ik niet precies, al vermoeden we een drugsdelict. Eén ding weet ik wel: mijn buren en ik hebben schrik en nood aan politiecontrole, 24 op 7.”

Buurtbewoner Monaco (55), die enkele meters van de getroffen woning woont, was afgelopen nacht getuige van de schoten. “Al had ik niet meteen door dat het om een wapen ging”, vertelt hij. “Ik hoorde het geluid toen ik in bed lag, maar dacht meteen aan vuurwerk of dat er iets was omgevallen in onze berging. Geweerschoten? Daar had ik helemaal niet aan gedacht.” Want in tegenstelling tot zijn medebuur, voelt Monaco zich wel veilig. “Samen met mijn vrouw woon ik hier al 46 jaar, en nooit heb ik iets vreemds gezien of gehoord.”