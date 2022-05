Buschauffeur wordt klemgereden door automobilist en krijgt klappen

Het voorval speelde zich af in de buurt van het Ziekenhuis Oost-Limburg. De aanleiding is nog niet duidelijk. Ook de mogelijke betrokkenheid van de wagen bij een voorgaand incident wordt nog verder onderzocht. De politie onderzoekt wel de camerabeelden en is op zoek naar getuigen. “Er werden langs twee kanten slagen uitgedeeld. Een onmiddellijke arrestatie was niet nodig, maar we zullen beide betrokken wel nog verhoren”, laat men bij politie CARMA weten. Er raakte bij het voorval niemand zwaargewond, de twee kemphanen hielden allebei wel lichte verwondingen over aan de klappen die ze uitdeelden. Op de bus zaten op het moment van de feiten geen passagiers meer.