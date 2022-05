Bromfietsster (29) botst met auto in Genk

Genk Vijf aanhoudin­gen in onderzoek naar hooliganis­me

De onderzoeksrechter in Tongeren heeft woensdag vijf verdachten aangehouden en opgesloten in een onderzoek naar bendevorming en voetbalhooliganisme. In totaal werden zeven personen gearresteerd in Genk, Maaseik en Lanaken. De arrestaties volgden naar aanleiding van de zware confrontatie tussen Genk-supporters en ordediensten op 13 maart. Dat is donderdag bekendgemaakt.

19 mei